L’ex pornostar Selen alle Iene racconta il difficile addio al mondo dell’hard

ROMA – La star del porno degli anni 90 Selen (al secolo Luce Caponegro) a Le Iene racconta il suo addio al mondo a luci rosse e le difficoltà incontrate per rifarsi una vita. “Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento-, dichiara in un monologo l’ex attrice hard- In me convivono due donne, sono Selen e sono Luce. Ero una ragazza affamata di libertà e l’ho cercata anche nel sesso che poi è diventato un lavoro. È stata una scelta folle, scomoda, ma tutti abbiamo il diritto di scegliere”.

Selen racconta di “aver cercato l’oblio” quando 23 anni fa ha lasciato il mondo dell’hard, “ma ho vissuto nell’ombra del mio personaggio, 14 anni di carriera in tv e teatro non sono bastati a far dimenticare Selen, è stato frustrante“. La ‘rappacificazione’ tra Luce e Selen è arrivata con l’apertura di un centro estetico, racconta l’attrice: “È come se tutta l’attenzione dedicata agli uomini ora dovesse essere riservata alle donne. Ho scoperto una sorellanza che mi ha arricchito come essere umano. Ora sono Selen ma sono anche Luce“.

