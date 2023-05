Feltri sull’alluvione: “Piangono perché non piove, poi perché succede e qualcuno annega”. È polemica

ROMA – È polemica su Twitter per le parole di Vittorio Feltri sull’alluvione in Emilia-Romagna. Il giornalista stamattina sul social ha scritto: “Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono”.

LA RISPOSTA AL POST DI FELTRI SULL’ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA

Un tweet che non ha lasciato indifferente e a cui il popolo del web ha risposto con messaggi al vetriolo. “Potrebbe tacere, sarebbe già una consolazione”, ha scritto un utente. “Io mi accontenterei che qualche vecchio giornalista rimbambito cominciasse a tacere una buona volta”, ha aggiunto un secondo. “Ma non c’è uno lì vicino che gli può spiegare il problema del cambiamento climatico? Un nipote, un redattore, un futuro direttore del tg1, una badante così evitiamo che continui ad ostentare sicurezze su qualcosa che non ha proprio capito”, ha twittato un terzo.

Potrebbe tacere, sarebbe già una consolazione. — maurizio marchetta (@maumacosi) May 24, 2023

Ma non c’è uno lì vicino che gli può spiegare il problema del cambiamento climatico? Un nipote, un redattore, un futuro direttore del tg1, una badante così evitiamo che continui ad ostentare sicurezze su qualcosa che non ha proprio capito. — Giuseppe Lomonaco (@peppelomonaco79) May 24, 2023

Che la smetti — nanzel dretel (@NanzelD) May 24, 2023