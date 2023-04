Tg Politico Parlamentare, edizione del 24 aprile 2023

MORTE PSICHIATRA, LEGA: AGGIORNARE LEGGE BASAGLIA

“Una violenza inaccettabile”. Il ministro della Salute Orazio Schillaci commenta così l’uccisione di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita da un suo ex paziente venerdì davanti all’ospedale di Pisa. La donna, 55 anni, lascia tre figli. Gli organi saranno donati come da sue volontà. “La sicurezza dei sanitari è una priorità”, dice il ministro che ricorda come il governo abbia aumentato i posti di polizia negli ospedali e inasprito le pene. La Lega chiede una riflessione sulla 180, la legge Basaglia che ha riformato la psichiatria. “Serve un aggiornamento della norma” che nel 1978 impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio. Mercoledì ci sarà una riunione convocata da Schillaci per la riorganizzazione del tavolo sulla psichiatria.

25 APRILE, MATTARELLA: NON DIMENTICARE

Alla vigilia del 25 Aprile, 78esimo anniversario della Liberazione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la necessità di “tenere viva la memoria”. Incontrando al Quirinale le Associazioni combattentistiche e d’arma, il Capo dello Stato ribadisce che il nazi-fascismo “fu un periodo tra i più drammatici della nostra storia”. E invita “a non dimenticare chi ha lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia”. Domani il Capo dello Stato sarà all’Altare della patria per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Poi IL Presidente volerà in Piemonte, con tappe a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e a Boves, luoghi simbolo della Resistenza.

FONTANA: ANTIFASCISMO È UN VALORE

“L’antifascismo è un valore. Sarebbe un errore non riconoscerlo”. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana, con un’intervista al Corriere della sera, interviene sulle celebrazioni della lotta di liberazione. “Il 25 aprile è patrimonio di tutti”, dice Fontana che invita a non farne la festa solo di una parte. “Alla Resistenza – spiega – hanno partecipato non soltanto comunisti e socialisti, ma anche liberali, monarchici e tanti cattolici”. La settimana scorsa hanno suscitato dibattito le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, per il quale in Costituzione non figura la parola ‘antifascismo’.

TERZO POLO, CALENDA: GRUPPI RESTANO UNITI

Segnali di tregua nel terzo polo, con Carlo Calenda che prova la carta della distensione: “Non penso che Renzi sia un mostro, la situazione è degenerata e io ho sbagliato a fare un attacco personale”, dice il leader di Azione a Sky tg 24, riferendosi ai rapporti del leader di Italia Viva con il mondo saudita. Se ci siano però i margini per una ricomposizione, è presto per dirlo: “Ho rinunciato a capire cosa vuole fare Renzi nella vita ma per ora i gruppi parlamentari restano uniti”, spiega ancora Calenda. La palla passa ora all’ex premier.