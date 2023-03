Oroscopo del 24 Marzo

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Supererai le difficoltà che ti si presentano. In amore bisogna dire che i legami che nascono adesso trovano un’incredibile complicità…Il lavoro premia se ti dai da fare. Per quanto riguarda l’amore sei più disponibile, intralci o ritardi da tenere in considerazione. Spese di troppo.