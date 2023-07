Dramma a Verona, spara al fratello e poi si uccide: morti due giovani di 24 e 28 anni

ROMA – Edoardo e Patrizio Baltieri, fratelli di 24 e 28 anni, sono stati trovati morti nella loro abitazione di Verona. Uno avrebbe sparato all’altro e poi si sarebbe suicidato. Secondo quanto riporta ‘L’Arena’, una vicina di casa che vive sullo stesso pianerottolo avrebbe avvertito tre colpi di pistola, ieri sera. A trovare i due fratelli sarebbe poi stato il padre.

LA RICOSTRUZIONE

I due fratelli Baltieri sarebbero morti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, al culmine di una lite per motivi ancora ignoti. Il padre, entrando nell’appartamento di via Brigata Piemonte, ha trovato a terra uno dei suoi figli in una pozza di sangue e, pensando a un malore, ha chiamato i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato in casa, ha constatato il decesso del giovane. In un’altra stanza della casa è stato poi rinvenuto il cadavere del fratello, freddato con un colpo alla testa.

LA FAMIGLIA GIA’ COLPITA DA UN LUTTO

I fratelli Baltieri in origine erano tre. Oltre a Edoardo e Patrizio c’era anche Leo, il fratello maggiore: cinque anni fa è morto in seguito a una malattia. Un duro colpo per i genitori, che avevano cercato conforto e sostegno soprattutto frequentando la parrocchia, riporta il giornale locale.