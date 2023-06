Lumache giganti invadono la Florida: una contea messa in quarantena

ROMA – Con le sue grandi dimensioni, che possono raggiungere anche quelle di un ratto, fa parte delle 100 specie invasive più dannose al mondo. È la chiocciola gigante africana (Lissachatina fulica), gasteropode terrestre originaria dell’Africa orientale (soprattutto Kenya e Tanzania) diventata una piaga nella Florida del Sud. A causa della sua pericolosità, le autorità statunitensi hanno deciso di sottoporre la contea di Broward a quarantena, per evitare la diffusione di queste creature. Attualmente, l’area in isolamento è trattata con un prodotto a base di metaldeide. Come spiega la Cnn, i residenti possono uscire e rientrare dalla zona, ma è severamente vietato trasportare esemplari, piante, terreno, compost e rifiuti di giardino, dentro o fuori dall’area senza un accordo di conformità da parte del dipartimento dell’agricoltura statunitense.

PERCHÉ LE LUMACHE GIGANTI SONO PERICOLOSE?

Le lumache giganti africane sono tra le specie più invasive al mondo. Sono in grado di riprodursi molto velocemente, depositando fino a 1200 uova l’anno. Inoltre, consumano almeno 500 diversi tipi di piante e potrebbero diventare un serio problema per l’agricoltura locale. E non solo. Possono anche masticare stucco, bidoni di plastica e cartelli. Inoltre, è nota la loro pericolosità per la salute umana. Possono, infatti, trasportare le larve di Angiostrongylus cantonensis, un parassita noto anche come ‘laringe di ratto’ che può anche infettare gli esseri umani, causando la meningite eosinofila.