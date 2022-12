Cartoon Network celebra 30 anni a Roma

ROMA – Cartoon Network, il canale edito da Warner Bros. Discovery, celebra il suo 30esimo anniversario con CN 30TH ANNIVERSARY SHOW: un evento unico ed emozionante che porterà luce e magia nel cielo di Roma in occasione delle feste natalizie. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, è in programma il 27 dicembre dalle 18.30 a Piazza del Popolo. Da qui, sarà possibile ammirare centinaia di droni che – guidati da esperti ingegneri aeronautici – prenderanno il volo dalla Terrazza del Pincio per realizzare un sorprendente spettacolo di luci dedicato alle serie che hanno fatto la storia del canale. Tra queste: Leone il cane fifone, Le Superchicche, Ben 10, Adventure Time, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo Orsi per finire con Ivandoe, il nuovissimo show prodotto dagli Hanna-Barbera Studios Europe e in onda su Cartoon Network tutti i giorni alle 18.25. Ad accompagnare la performance di droni, le musiche degli show cult targati Cartoon Network.

“Siamo contenti che, grazie alla collaborazione che abbiamo promosso con Cartoon Network, Roma sarà la città italiana che ospiterà, insieme alle principali metropoli mondiali, le celebrazioni del ‘CN 30TH Anniversary Show’. Lo skyline della Città Eterna farà da sfondo ad uno spettacolo unico, offerto a romani e turisti nello scenario straordinario di una delle piazze più belle e coreografiche del barocco romano. Una collaborazione che non si esaurisce in questa occasione, ma che proseguirà con l’impegno della società multinazionale per la riqualificazione di un impianto sportivo di proprietà comunale. Un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, capace di generare ricadute positive per i cittadini e un lascito per la città“, ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. “Dopo aver cartoonizzato ed animato il Natale di Roma nella strada del lusso per eccellenza con le luminarie realizzate in via dei Condotti nel 2018 e nel 2019, abbiamo scelto nuovamente la Capitale per celebrare questa volta il compleanno di Cartoon Network che sarà oggetto di varie iniziative a livello globale. Siamo onorati di poter festeggiare in una location tanto prestigiosa”, ha aggiunto Marcio Cortez Meléndez, Brand Communication and Digital Director Warner Bros. Discovery Italia e Iberia.

