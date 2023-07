Tromba d’aria a Ravenna, alberi cadono su strade e su un asilo

BOLOGNA – Una tromba d’aria e una forte grandinata questo pomeriggio hanno colpito le frazioni di Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Alberto, nel ravennate, facendo cadere molti alberi sulle strade e persino su un asilo nido, “Il grillo parlante” di Savarna. Il maltempo avrebbe provocato ingenti danni al centro culturale di Covertello. Vista la situazione, è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale) nel centro sociale La Pioppa di Savarna. Qui, spiega il Comune, si stanno coordinando le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico.



LEGGI ANCHE: Milano, il video impressionante del tornado a Cernusco sul Naviglio

Il maltempo ha provocato diverse interruzioni della viabilità e, aggiunge l’amministrazione, per liberare le strade da alberi caduti “potrebbero essere necessarie alcune ore”. Molti pini sono caduti anche in alcuni punti della Strada provinciale 24 (via Basilica) e in via Savarna. Il Comune aggiunge infine che stanno intervenendo i Vigili del fuoco in soccorso da tutta la regione e che verifiche sono in corso.