Sondaggio Dire-Tecnè, scende ancora la fiducia in Meloni e nel Governo

ROMA – In leggero calo anche questa settimana la fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica, estensione territoriale Nazionale, interviste effettuate il 20 e 21 luglio 2023. La premier ottiene il 53% della fiducia, -0,3% rispetto alla scorsa settimana. In aumento (+0,4%) coloro che non hanno fiducia, che si assestano ora al 43,1%. Non sa il 3,9% (-0,1%).

CALA LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI NEL GOVERNO

Diminuisce leggermente anche la quota di italiani che ha fiducia nel governo Meloni. Coloro i quali non hanno fiducia crescono dello 0,2% rispetto alla scorsa settimana e si attestano al 46,7%, in leggera minoranza rispetto a chi invece crede nell’esecutivo che sono il 47,3% degli italiani (-0,1%).

DIRE-TECNÈ: CALA LEGGERMENTE FDI MA RESTA PRIMO, SALE DI POCO IL PD

Fratelli d’Italia cala leggermente nel consenso degli italiani perdendo lo 0,2% rispetto alla scorsa settimana e rosicchia qualcosa il Pd con un +0,1% e resta saldo al secondo posto. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica, estensione territoriale nazionale, interviste effettuate il 20 e 21 luglio 2023.

Il partito di Giorgia Meloni resta saldo al comando con il 28,8% seguito dai dem al 20,2%. Quindi il M5S al 15,4% (-0,1%), Forza Italia all’11,1% (+0,1%) e Lega stabile all’8,7%. Nessuna variazione con la scorsa settimana. Seguono Azione al 3,4% (-0,1); Avs al 3,3% (+0,1); Italia Viva al 2,6% (+0,1%); Più Euro al 2,3%, fermi al 4,2.