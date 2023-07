Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 luglio 2023

SALARIO MINIMO, SCONTRO MUSUMECI-SCHLEIN



Ancora polemiche sul salario minimo. “Basta con questo assistenzialismo”, dice il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci commentando la proposta delle opposizioni di garantire per legge una retribuzione da 9 euro l’ora. Parole che non sono piaciute a Elly Schlein. “Musumeci vive in un altro Paese – replica la segretaria Pd – da noi invece ci sono più di 3 milioni e mezzo di poveri. Per la destra il lavoro è un favore”. Nel frattempo prosegue la rivoluzione interna al partito operata dalla neo segretaria. Via Gianni Cuperlo dalla presidenza della Fondazione Nazionale Pd, arriva Nicola Zingaretti. L’ex presidente del Lazio smentisce future candidature in Europa. “Resto deputato”, assicura. Mentre Schlein promuove la Fondazione: “un luogo di confronto e riflessione”.



CALDO, “SERVE DECRETO PER CASSA INTEGRAZIONE”



In queste giornate di caldo estremo serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid. A chiederlo è il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che si rivolge a governo e sindacati: “Non si può mettere a rischio la propria vita andando a lavoro”, dice. Il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri invita il governo ad approvare subito un decreto che protegga i lavoratori dalle temperature elevate e vieti i lavori particolarmente esposti, oltre i 33 gradi. “Non c’è tempo da perdere a discutere i protocolli”, sottolinea Bombardieri. Intanto, la Fillea Cgil auspica un cambiamento del conteggio delle ore di cassa integrazione nel settore dell’edilizia, se il motivo è il caldo non deve rientrare nelle 52 settimane.



CARO PREZZI, INTERVENTO GOVERNO SU VOLI E SPESA



Il governo studia un intervento per attenuare l’impennata dei prezzi dei biglietti aerei e arginare i rincari del carrello della spesa. A seguire il dossier è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, del 70%. Con Matteo Salvini siamo d’accordo che interverremo a breve”, spiega Urso. L’esecutivo, inoltre, studia un paniere a prezzi calmierati con i beni a più largo consumo come pasta, riso, latte, uova, olio. L’idea è quella di arrivare a un’intesa con la grande distribuzione che possa consentire ai cittadini di percepire una significativa riduzione dei prezzi. Il progetto coinvolgerebbe anche i produttori e altri esercizi commerciali.



AMBIENTE, BANKITALIA TRA LE PIÙ GREEN DEL G20



La Banca d’Italia è la seconda banca centrale più verde dei paesi del G20 e nel 2022 ha ridotto le emissioni totali di gas serra del 2% rispetto all’anno precedente. E’ quanto evidenzia il Rapporto ambientale 2023 diffuso oggi da Palazzo Koch. Rispetto al 2021 la Banca registra una riduzione del 20% del consumo di combustibili per riscaldamento e un -2% di consumo di energia elettrica. Grazie alla digitalizzazione, inoltre, gli acquisti complessivi di carta sono calati del 27%. “Gli obiettivi ambientali dell’Agenda 2030 dell’Onu, l’Accordo di Parigi sul clima, le strategie europee e nazionali in materia di ambiente- si legge nel rapporto- richiedono l’impegno concreto di tutte le componenti della società, a partire dalle istituzioni”.