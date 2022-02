VIDEO | Holst in residenza artista per diventare ‘insider’ di Napoli

NAPOLI – “ReA è un’associazione culturale nata nel 2020 che da due anni organizza a Milano una fiera con artisti emergenti e indipendenti. Ogni anno abbiamo in esposizione 100 artisti e l’anno scorso, tra questi, c’era Sevana Holst che si è aggiudicata il premio speciale 2021 Look Forward. Il riconoscimento, creato in collaborazione con Silent Art Explorer di Giulio Raffaele e Aurora Rossini, è andato all’artista che abbiamo ritenuto in linea con quello che cercavamo per fare una ricerca specifica sulla città di Napoli”. Lo ha spiegato alla Dire Marina Rybakova, tra le fondatrici di ReA Arte, in occasione della presentazione della residenza d’artista della poetessa visiva franco-americana Sevana Holst ospitata dal 15 al 25 febbraio da SuperOtium nel cuore del centro storico di Napoli.



“Con Silent Art Explorer – ha raccontato Giulio Raffaele – conduciamo un progetto privato di sostegno dei talenti emergenti dell’arte e anche dell’ecosistema di chi nell’arte ci lavora. Abbiamo deciso di supportare Sevana Holst perché riteniamo che abbia un grandissimo potenziale e che abbia tanto da scambiare con Napoli. Crediamo che possa stabilire un dialogo ricco di valore con la storia millenaria della città, ma anche con il suo lato contemporaneo, per poterne interpretare una visione futura e di come la parola si va e si andrà a collocare nello spazio pubblico di Napoli”.



Holst sta trascorrendo i suoi giorni napoletani negli spazi di art-residency di SuperOtium che si sta occupando anche del tutoraggio dell’artista organizzando per lei attività collaterali su misura tra cui tour della città e incontri con il territorio. Tutto questo, ha evidenziato Nicola Ciancio, “si unisce alla normale attività ricettiva per creare una narrazione alternativa della città. Attraverso il progetto di residenza cerchiamo cerchiamo di sostenere il lavoro di ricerca degli artisti attraverso diverse attività che permettano all’artista di entrare in contatto con la città stessa e diventare, in qualche modo, insider e poter sviluppare la propria ricerca e il proprio lavoro”.