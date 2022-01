Doc 2, riassunto della seconda puntata e dove vedere la replica

ROMA – Nuovi colpi di scena nella seconda puntata di ‘Doc – Nelle tue mani 2,’ andata in onda ieri sera su Rai1, che ha tenuto incollati allo schermo 6.709.000 spettatori con il 30.6% share. Per chi non avesse potuto vederla, la seconda stagione della serie con protagonista l’affascinante ‘medico empatico’ Andrea Fanti (Luca Argentero), è disponibile su Raiplay, mentre la replica della seconda puntata andrà in onda su Rai Premium sabato 22 gennaio alle 21:20.

LEGGI ANCHE: In ‘Doc 2’ tante new entry: chi sono i nuovi personaggi

DOC 2, COSA È SUCCESSO NELLA SECONDA PUNTATA

L’immunologa Cecilia Tedeschi continua a mettere i bastoni tra le ruote a Doc, mentre tenta di riottenere il suo ruolo da primario. Fanti viene messo davanti a una scelta, per riavere il suo posto deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico. Intanto l’inchiesta condotta dall’avvocato Umberto Caruso sui mesi dell’emergenza entra nel vivo e i segreti della pandemia iniziano ad emergere.

LEGGI ANCHE: ‘Doc 2’, una gravidanza e una morte inaspettata: riassunto prima puntata

DOC 2, SCATTA IL BACIO TRA RICCARDO E CAROLINA

Carolina, legatasi molto a Riccardo durante l’emergenza, vorrebbe da lui qualcosa in più di un’amicizia, e decide di invitarlo a cena a casa sua. In un momento d’intimità si avvicina e lo bacia. Riccardo per un secondo ricambia, poi si tira indietro mettendo in chiaro il suo impegno con Alba. Nel corso della puntata si scopre anche il motivo dell’assenza di quest’ultima: durante la pandemia la madre, il chirurgo Martelli, ha contratto il Covid e non ce l’ha fatta. Prima della morte della donna, tanti nodi sono venuti al pettine e le due sono riuscite finalmente a chiarirsi e fare pace. Alba si è poi presa una pausa dal lavoro per portare insieme a suo padre le ceneri della mamma nei luoghi del suo cuore. Dopo la cena con Carolina, Riccardo torna a casa e trova Alba sull’uscio di casa, pronta a riprendere la sua vita a fianco a lui e a tornare in reparto.

Gabriel inizia a sviluppare degli strani disagi, fa uso di gocce per combattere l’ansia, ma schiva gli appuntamenti con la psicologa Lucia Ferrari, che il collega e amico Enrico Sandri, neuropsichiatra infantile, continua a fissargli. Pensa di aver sbagliato a lasciare Elisa, ma sente di non poter tornare indietro ora che lei sembra avere un’altra relazione.

DOCE 2: COSA NASCONDE MASSIMO, IL NUOVO AMORE DI ELISA

Elisa tenta di avvicinarsi a Massimo, il ragazzo con cui si sta frequentando, ma lui è sfuggente e si scoprirà presto perché: sta per diventare prete, per questo le mente dicendole che sta per trasferirsi in Australia.

Fanti intanto si occupa del caso di un giovane fenomeno del tennis e inizia a chiedersi se valga la pena smettere di essere “Doc” per tornare ad essere primario. Il suo essere prefrontale, che lo spinge a dire sempre la verità, sembrerebbe infatti un grande ostacolo nel superamento dei test che gli verranno somministrati per riottenere il suo posto di leader del reparto. Alla fine deciderà di scendere a patti con se stesso e supererà la prova.

DOC 2, UNA LOVE STORY TRA GIULIA E DAMIANO?

Dopo la morte di Lorenzo Giulia si tuffa nel lavoro. Ha lei la prova che il suo ex compagno è stato il paziente zero che ha portato il Covid in reparto e stranamente non l’ha ancora distrutta. Intanto trova in Damiano, l’affascinante medico da poco arrivato da Roma, un aiuto inaspettato nella risoluzione dei suoi casi, nonostante il loro approccio verso i pazienti sia molto diverso. L’uomo sembra però avere un interesse che va al di là della professione e le invia un messaggio con il suo numero di telefono, dicendole di chiamarlo quando ne senta il bisogno. Nel mentre Cecilia chiede a Damiano di riferirgli notizie su eventuali anomalie di cui potrebbe venire a conoscenza, avvenute nel periodo dell’emergenza Covid, e il medico le assicura il suo sostegno.

DOC 2, L’AMORE SEGRETO TRA ENRICO E TERESA

Poco prima della fine della puntata il colpo di scena: Enrico, nei mesi della pandemia, per la prima volta dopo tanto tempo, ha intrecciato una relazione sentimentale con qualcuno, e si scopre chi è. Si tratta della caposala Teresa. I due fanno finta di essere semplicemente colleghi, ma, saliti in ascensore, scatta un bacio appassionato.