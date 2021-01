Friuli Venezia Giulia, frasi shock contro la Segre. Zanin infuriato: “Insulto vergognoso”

di Micol Brusaferro

TRIESTE – È infuriato il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, per un post in friulano pubblicato oggi e poi rimosso, sul profilo Facebook di Marino Screm, che gestisce la Malga Pramosio in regione. “Un post- sottolinea Zanin- ingiurioso nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, un insulto ingiustificabile e vergognoso che non può passare inosservato, a maggior ragione se indegnamente formulato da colui che gestisce un bene regionale ad alto impatto simbolico quale Malga Pramosio e, nei cui confronti, si devono attivare immediate procedure di verifica”.

A scatenare la rabbia di Zanin una foto di Segre dove si evidenzia lo stipendio mensile e annuo della senatrice seguito dal commento “per una firma”, la traduzione in italiano della frase attribuibile a Screm è “questa cotenna di maiale non va bene nemmeno insieme ai crauti”. Oltre “alla grave offesa personale– sottolinea Zanin- questa regione deve indignarsi anche in quanto formulata da chi dovrebbe avere cura a 360 gradi di Malga Pramosio, laddove il 21 luglio del 1944 furono trucidati uomini, donne e bambini da brigate nazifasciste. Queste pericolose derive verbali in cui incappano prevalentemente i cosiddetti apocalittici, ovvero coloro i quali non sono considerati nativi digitali in quanto nati negli Anni Duemila, non possono- insiste il presidente- e non devono essere taciute e minimizzate”. Soprattutto attraverso i social media, “il linguaggio d’odio trova sbocchi continui e spesso irrefrenabili in chiave politica, razziale e religiosa”. Il passo “tra il dire e il fare- conclude Zanin- rischia di essere fin troppo breve e imprevedibile, un pericolo da affrontare preventivamente prima che si tramuti in gesta inconsulte e, magari, irreparabili”.

