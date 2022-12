Su Whatsapp ora si possono cancellare i messaggi eliminati per sbaglio

ROMA – A chi non è mai capitato di cancellare un messaggio su Whatsapp e accorgersi all’ultimo secondo di averlo fatto per errore? L’app di messaggistica più usata al mondo introduce una funzione denominata ‘Accidental Delete‘.

Come funziona? L’utente attraverso un tasto ‘Annulla‘ potrà tornare indietro, modificare la propria scelta e ripristinare correttamente il messaggio cancellato per sbaglio. Ma sono due le condizioni che permetteranno di eliminare l’errore e soprattutto una brutta figura nel caso che il messaggio sia stato mandato nel gruppo o alla persona sbagliata.

Questa nuova funzione introdotta sia per Android sia per iOS potrà essere usata solo nel caso di ‘Elimina per me‘ e avrà un timing di soli 5 secondi per poter tornare sui propri passi e non eliminare più il messaggio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it