Una poliziotta è stata violentata nel porto di Napoli

NAPOLI – L’ha colpita con un sasso e poi ha cercato di strangolarla per abusare di lei. L’autore delle violenze è un 23enne di origine bengalese, irregolare sul territorio italiano, che è stato arrestato dagli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura di Napoli per tentato omicidio e violenza sessuale.

L’aggressione è avvenuta la scorsa notte nei pressi del parcheggio interno al varco Pisacane del porto di Napoli. I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione, giunta al 113, di una donna, una poliziotta, che riferiva di essere stata aggredita da un uomo. La vittima è riuscita a descrivere l’aggressore, indicando la direzione di fuga dell’uomo, che è poi stato individuato e bloccato in via Duomo.

SALVINI: “CHI VIOLENTA RESTI IN CARCERE PER IL RESTO DEI SUOI GIORNI”

Sul caso è intervenuto Matteo Salvini: “Chi violenta una donna o un bambino – ha scritto su Facebook il leader della Lega – deve essere messo in condizione di non farlo più, per il resto dei suoi giorni“.

