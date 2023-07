VIDEO | Nel pubblico di Ultimo a San Siro anche l’ex fidanzata Federica Lelli

ROMA – C’era anche Federica Lelli tra coloro che hanno cantato a squarciagola nell’ultimo live di Ultimo a San Siro. La 25enne, ha avuto una relazione di tre anni con il cantautore romano, finita nel 2019 ma a quanto pare i due sono rimasti in buoni rapporti. Così buoni, che sono diversi i video dei fan che l’hanno immortalata nel pubblico a cantare a braccia aperte.

fedelelli x 22 settembre pic.twitter.com/43vAtGvEIC — rebe (@beavendraminita) July 19, 2023

Federica Lelli appare anche nel documentario dedicato all’artista ‘Vivo coi sogni appesi’. Qui l’ex fidanzata ricorda quanto fosse importante per loro la data del 22 settembre, durante un viaggio fatto insieme a Londra. “Dopo 3 anni che eravamo andati a Londra non pensavo che si ricordasse che il 22 settembre eravamo saliti sulla ruota. Mi ricordo la frase che disse appena mi fece sentire la canzone, ’22 settembre, poi non dire che non ti penso'”, spiega Lelli nel docufilm.