Tg Cultura, edizione del 20 luglio 2023

MONDO DELL’AUDIOVISIVO SCRIVE A MELONI: COMPENSI NON ADEGUATI



Le associazioni che rappresentano migliaia di professionisti tra cui autori, sceneggiatori, artisti interpreti e doppiatori, firmano la lettera alle istituzioni sul tema dei compensi non adeguati da parte delle piattaforme streaming alle suddette categorie, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le associazioni di riferimento (Artisti 7607 con Unita – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, 100 Autori – Associazione della Autorialità Cinetelevisiva, Air3 – Associazione Italiana Registi, Writers Guild Italia, e ANAD – Associazione Nazionale Attori Doppiatori) chiedono con urgenza un incontro per entrare nel merito di tematiche come i compensi non adeguati da parte delle piattaforme streaming alle categorie, la mancanza dei dati necessari alla definizione dei compensi e la sistematica mancanza di buona fede da parte dei grandi utilizzatori nella conduzione delle trattative con gli Organismi di Gestione Collettiva.

RUSSELL CROWE IN VISITA AGLI UFFIZI



Il divo del kolossal ‘Il Gladiatore’, Russell Crowe, ha trascorso una mattinata in famiglia nella Galleria degli Uffizi. Un tour completo dei capolavori del Rinascimento al secondo piano della Galleria, da Botticelli a Leonardo, alla sala di Michelangelo e Raffaello. Ma non solo, l’attore è rimasto rapito soprattutto dalle nuove sale degli autoritratti degli artisti, aperte al primo piano da appena due settimane, soffermandosi su tante singole opere per studiarne i dettagli. “E’ stata una mattinata splendida: tornerò, ci vedremo di nuovo tra un paio d’anni”, ha salutato con un sorriso Crowe al momento di lasciare il museo, concedendo con gentilezza selfie ai membri dello staff ed ai visitatori che gliene facevano richiesta.

IL 7 OTTOBRE TORNA LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO



Sabato 7 ottobre 2023 torna la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da Amaci – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani – che dal 2005 porta l’arte contemporanea al grande pubblico. Giunta alla diciannovesima edizione, la Giornata del Contemporaneo coinvolgerà musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, raccontando la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese e anche quest’anno, per favorire e valorizzare la partecipazione più ampia possibile, manterrà un formato ibrido, fisico e digitale, con proposte online e offline. L’immagine guida di questa diciannovesima edizione della Giornata del Contemporaneo è l’opera Pa(y)sage Corporel (2023) di Binta Diaw.

SU RAI 5 RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE TEATRO GRECO DI SIRACUSA



Fino al 12 agosto, ogni sabato sera, Rai5 trasmetterà uno degli spettacoli al Teatro Greco di Siracusa prodotti negli ultimi anni dalla Fondazione Inda. Il progetto consolida il rapporto tra l’Istituto nazionale del dramma antico e Rai Cultura, che quest’anno ha incrementato il suo impegno riprendendo due produzioni su quattro. In onda ‘Edipo Re’ di Sofocle, diretto l’anno scorso da Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi che ha ottenuto il Premio della Critica 2022 assegnato dall’Associazione nazionale critici di teatro. E poi ‘Le Baccanti’ di Euripide ed ‘Elena’ sempre di Euripide. Chiuderà questo viaggio nelle rappresentazioni classiche la messa in onda del ‘Prometeo Incatenato’ di Eschilo. Tutti gli spettacoli, dal 22 luglio al 12 agosto, andranno in onda il sabato in prima serata, alle 21.15, con replica la domenica alle 16, e saranno poi disponibili su RaiPlay.