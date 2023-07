Mondiali femminili di calcio, Fifa: “La sparatoria ad Auckland non c’entra”

ROMA – Ad Auckland, dove tra poche ore scatterà il Mondiale di calcio femminile organizzato in Australia e Nuova Zelanda, un uomo ha ucciso a colpi di fucile due persone in un cantiere di un palazzo in costruzione, e ne ha ferite altre cinque tra cui un poliziotto. Il cantiere si trova a circa 4 chilometri dallo stadio dove è in programma la partita inaugurale.



Il primo ministro neozelandese Chris Hipkins ha escluso che si sia trattato di un attacco terroristico e ha detto che non vi è alcuna minaccia per la sicurezza nazionale e per lo svolgimento della Coppa del Mondo: “Il governo ha discusso con gli organizzatori della Fifa e il torneo avrà luogo”.