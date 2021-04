VIDEO | Covid, ‘Io Apro’: la protesta dei ristoratori raggiunge il Parlamento europeo

BRUXELLES – “Finora abbiamo sempre dato il nostro contributo all’Europa, ma quest’anno non ci è tornato indietro nulla”. Momi El-Hawi, ristoratore fiorentino e co-fondatore del movimento Io Apro, ha manifestato questa mattina, insieme a una delegazione ristretta, di fronte al Parlamento europeo. “Abbiamo deciso – ha detto El-Hawi – di venire al cuore del problema, dove si prendono le decisioni in Europa” e da cui la categoria è “purtroppo dipendente”. Secondo il co-fondatore del movimento, in Europa è stata fatta una “divisione tra Stati di serie A e di serie B” e ciò nel 2021 “non può accadere”, perciò i lavoratori del settore chiedono di essere trattati “come nel resto d’Europa” e avere “maggiori ristori e sostegno”.