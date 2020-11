Tg Lazio, edizione del 19 novembre 2020

Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi:

D’AMATO: RT LAZIO IN CALO, MA NON MI DISPIACEREBBE ‘ZONA ARANCIONE’

“La fascia gialla non e’ una medaglia, cio’ che conta sono i numeri. Non nego che a me non dispiacerebbe il posizionamento del Lazio in zona arancione”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, sottolineando pero’ che “nel Lazio la situazione e’ stazionaria come numero di contagi, c’e’ un rallentamento anche se sta avvenendo lentamente”. Intanto sono 1.737 i medici di medicina generale e 421 i pediatri di libera scelta, che hanno aderito alla manifestazione di interesse per l’esecuzione dei tamponi rapidi.

‘AMAMI E BASTA’, LE DONNE DEI CALCIATORI MODELLE PER CALENDARIO ANTI-VIOLENZA

Le wags della Roma insieme contro la violenza sulle donne. Saranno le mogli e le compagne dei calciatori giallorossi, truccate con i segni della violenza e immortalate in vari luoghi della citta’, le modelle di ‘Amami e basta’, il calendario realizzato in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, realizzato da Roma Capitale e presentato stamani dalla sindaca Virginia Raggi. “E’ un’iniziativa lodevole che ha l’obiettivo di sensibilizzare su questo tema- ha detto Raggi- durante il lockdown i numeri delle denunce sono aumentati, l’anno scorso abbiamo preso in carico meno di 400 donne, quest’anno siamo passati a oltre 800”.

ROMA, SGOMINATA BANDA DELLA ‘ZIA BIANCA’: 15 ARRESTI PER DROGA

La Guardia di Finanza di Roma ha smantellato un’organizzazione criminale, guidata dalla 71enne Bianca Zarfati, soprannominata ‘Zia Bianca’, che si riforniva di cocaina dal Sud America per invadere il mercato di Roma ovest e del litorale. Quindici le persone arrestate per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Essendo agli arresti domiciliari, la ‘Zia Bianca’ aveva stabilito il centro operativo dell’associazione nella propria abitazione a Fiumicino, dove intratteneva i contatti con i fornitori e impartiva le disposizioni per le cessioni di droga e la riscossione dei compensi.

130 EVENTI E GRANDI OSPITI PER FESTIVAL SCIENZE ALL’AUDITORIUM

Oltre 130 eventi – 70 dei quali dedicati alle scuole – e 160 relatori coinvolti per la quindicesima edizione del National Geographic Festival delle Scienze organizzato dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Da lunedi’ 23 a domenica 29 novembre, i canali social e il sito dell’Auditorium ospiteranno dialoghi, riflessioni e incontri sul tema ‘Ottimismo e Scienza’. Tra gli ospiti attesi l’astronoma Sandra Savaglio, le campionesse Bebe Vio e Alessandra Sensini e neuroscienziati di livello mondiale. “Sono previsti 55 eventi in diretta streaming, una modalita’ su cui stiamo investendo molto” ha spiegato l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri.