Cosetti bronzo nei tuffi grandi altezze, medaglia storica per l’Italia nel debutto agli Europei di Roma

Foto di Andrea Masini: DBM

ROMA – Elisa Cosetti è medaglia di bronzo nei tuffi grandi altezze agli Europei di Roma. È la prima medaglia europea per l’Italia nella disciplina, che ha fatto il debutto nella rassegna continentale proprio a Roma.

L’azzurra al termine del quarto round e dei due giorni di gara dai 20 metri ha chiuso con un punteggio di 284.30. Oro alla tedesca Iris Schmidbauer (309.30), argento all’ucraina Antonina Vyshyvanova (295.40). Ottavo e ultimo posto per l’altra azzurra impegnata dalla torre, Veronica Papa, con 150.40 punti.

L’AZZURRA: “MI TREMAVANO LE GAMBE”

“Sono felicissima. E’ la prima medaglia che vinco e devo ammettere che prima dell’ultimo salto, sapendo di essere in testa alla classifica, mi tremavano le gambe“, racconta dopo la premiazione l’azzurra, 20 anni compiuti lo scorso 24 luglio. “Ma ho dato tutta me stessa e infatti sono anche partita meglio del solito, poi però ho avuto fretta di chiudere il tuffo. Sì, c’è un pizzico di rammarico anche perché quello era il tuffo che di solito mi viene meglio, ma è la mia prima gara e va bene così, se consideriamo anche che sono la più giovane della competizione”.

TRA GLI UOMINI, SESTO POSTO MOMENTANEO PER DE ROSE

Tra il terzo e il quarto tuffo femminile è andato in scena il secondo round maschile. Il migliore degli azzurri in gara è Alessandro De Rose, per il momento sesto con 192.90 punti, a 13.25 dal bronzo. Nono Andrea Barnaba (164.00), quattordicesimo Davide Baraldi (130.25). Guida la classifica parziale il romeno Catalin Petru Preda (217.80).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it