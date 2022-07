Sott’acqua a Bikini Bottom, SpongeBob parla in zulu

ROMA – Bikini Bottom potrebbe stare tra due oceani, l’Atlantico e l’Indiano, non lontano da dove si parla lo zulu. E in Sudafrica gli appassionati dei suoi abitanti sottomarini, SpongeBob e compagni, si godono allora finalmente le puntate nella loro lingua.

Accade infatti che la serie di cartoni animati, proposta in America da Nickelodeon, del gruppo Paramount Media, sia ora disponibile in zulu sulla piattaforma Dstv. Secondo Dillon Khan, vicepresidente della divisione africana della società, la novità rappresenta “una prima assoluta”. In questo modo, ha aggiunto il dirigente, “il pubblico potrà immergersi appieno nel mondo iconico di Bikini Bottom”.

La tesi è che non di solo divertimento si tratti ma anche di impegno sociale. “Vogliamo essere più inclusivi e locali” ha sostenuto Khan, “e rendere omaggio al patrimonio colorato e ricco dell’Africa e delle sue lingue”.

Nato da un’idea dello scrittore e divulgatore scientifico Stephen McDannell Hillenburg, il cartone animato compirà questo mese il suo 36esimo compleanno. Le puntate seguono le avventure della spugna SpongeBob SquarePants e dei suoi amici acquatici, stelle marine o calamari.

Lo zulu è una delle 11 lingue ufficiali del Sudafrica post-apartheid. Secondo alcune stime, è parlato da circa 12 milioni di persone e compreso all’incirca dalla metà della popolazione nazionale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it