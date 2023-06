VIDEO | A Roma il primo congresso nazionale UGL Rider 2023

ROMA – A Roma si è svolto il primo Congresso nazionale UGL Rider 2023 “Viaggio nel futuro – Verso il rinnovo del CCNL”, per fare il punto su un mercato del lavoro in evoluzione e che avanza generando nuove professioni. Secondo Paolo Capone, Segretario Generale UGL, “il mondo del lavoro sta cambiando, e cambierà ancora, per cui l’unica cosa da fare è avere la capacità di governare i nuovi processi. La funzione di rappresentanza dell’UGL, che sin dalle sue origini ha rimarcato un’identità differente e innovativa rispetto alle altre parti sociali, deve essere rivista alla luce di queste nuove realtà lavorative, in un mondo del lavoro sempre più in movimento. Questa è la grande sfida che il sindacato dovrà vincere per garantire uguaglianza, diritti, conoscenza e partecipazione- ha proseguito- al fine di scongiurare forme di marginalità sociale, povertà e disoccupazione di massa”.



In tal senso, ha aggiunto il sindacalista, “l’ondata di tecnologia non deve fare paura ma stimolare un dialogo e un progresso occupazionale costruttivo. Lo stesso incontro tra domanda e offerta di lavoro sta subendo importanti mutazioni grazie ai canali on line: si pensi alle attività lavorative che si stanno formando attraverso i social quali, Facebook, Twitter, passando per la prossima era digitale identificata Metaverso. Ci troviamo nel bel mezzo di una vera e propria rivoluzione digitale. Secondo il World Economie Forum, la tecnologia nel prossimo decennio provvederà a trasformare nel mondo un miliardo di posti di lavoro, con un risultato che avrà un forte impatto economico e sociale, determinando la scomparsa di molti impieghi e, allo stesso tempo, la creazione di nuova occupazione”.

”In conclusione- ha chiosato Capone- ritengo che i punti su cui edificare un nuovo modello contrattuale di relazioni industriali e nuovi modelli contratti, per garantire occupazione e competitività al Paese, debbano muoversi all’interno di un perimetro fatto di partecipazione, contrattazione sindacale e formazione”.

CAPONE (UGL): FINALMENTE ESISTE UN SINDACATO DEI RIDER

“Al termine del nostro Congresso abbiamo stabilito finalmente che esiste un sindacato dei rider, l’unico sindacato in Italia per questa categoria”, ha spiegato Capone.

“È un sindacato- ha proseguito- che è stato capace, insieme a tutti i rider di cui oggi abbiamo avuto una rappresentanza da tutte le parti d’Italia, di trovare una formula per garantire dei diritti, e quindi un contratto collettivo nazionale di lavoro, a una categoria di lavoratori autonomi, così come i rider ci hanno chiesto”. “Questo- ha poi sottolineato Capone- è un esperimento ovviamente perfettibile, subito dopo il Congresso inizierà la stagione del rinnovo del contratto, ma è un esperimento che non ha eguali in Europa. Ai nuovi lavori si deve rispondere con nuovi strumenti, che garantiscano il lavoratore, la sua sicurezza, la sua capacità di avere una retribuzione dignitosa”.

“Questa- ha poi ricordato il segretario generale UGL- è una delle tappe dei congressi che abbiamo avviato già da qualche mese e che hanno già riguardato tutte le categorie provinciali, poi le strutture territoriali e le categorie nazionali, come quella fatta oggi, per arrivare poi al Congresso generale, che faremo a novembre”. “Tutto questo- ha inoltre detto- proprio dal titolo ‘Viaggio nel futuro’, perché credo, e crediamo, che sia un momento molto particolare non soltanto per il nostro Paese ma per il lavoro in generale. Stanno cambiando molti parametri: dalla preoccupazione che avevamo per là robotizzazione siamo passati a una preoccupazione molto più forte, molto più ansiogena, riguardante l’intelligenza artificiale”. “Questi strumenti, probabilmente, saranno il quotidiano del prossimo futuro- ha concluso Capone- e dobbiamo essere in grado di affrontarli e, in qualche maniera, di governarli. I processi non si possono subire ma si devono governare”.

MANCINI (UGL RIDER): LA NOSTRA CATEGORIA SVOLGE UN SERVIZIO SOCIALE

“Il tema di oggi era molto importante: ‘Viaggio nel futuro’, che nel nostro settore coincide con il rinnovo del contratto, che scadrà a metà settembre. Oggi sono emersi aspetti importanti e fondamentali: più tutele, una paga maggiore e il riconoscimento di una categoria che, da dopo la pandemia, è diventata importante e fondamentale, perché distribuisce non soltanto food ma medicinali e spese a persone anziane. Svolge, quindi, anche un servizio sociale e va trattata nel modo adeguato”, ha spiegato all’agenzia Dire il neo Segretario Nazionale Ugl Rider, Gianluca Mancini. “Il contratto fatto da Ugl- ha concluso- ha regolamentato questa categoria e ora va migliorato. Sicuramente lotteremo insieme per far sì che questo contratto venga rinnovato per i prossimi tre anni e che venga rinnovato in maniera soddisfacente per i lavoratori”.