Bari, bambina di cinque anni azzannata da un pitbull in strada

BARI – È ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari la bimba di cinque anni aggredita questa mattina da un pitbull mentre stava andando all’asilo. Con la bimba c’era mamma che è sotto shock. Secondo quanto emerso, le due stavano percorrendo una strada del quartiere San Paolo di Bari, quando il cane ha attaccato la bambina azzannandola alla testa riportando ferite gravi a un orecchio. Sarà operata per un intervento di ricostruzione nelle prossime ore dall’equipe di Chirurgia plastica diretta da Giuseppe Giudice. È in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

RINTRACCIATO IL CANE

Avrebbe anche aggredito un ciclista, il cane di razza pitbull che questa mattina ha azzannato una bambina di cinque anni che ora è ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica del Policlinico di Bari per le gravi ferite riportate. L’animale girava per le strade del rione San Paolo di Bari senza padrone. L’aggressione è avvenuta in zona Ciaky. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, veterinari e guardie zoofile che hanno rintracciato il cane e sono a lavoro per accalappiarlo.

IERI UN’ALTRA BAMBINA AGGREDITA

Indagano gli agenti della sezione Volanti di Bari su un’altra aggressione, subita nella serata di ieri da una bambina di dieci anni che è stata morsa a una gamba da un pitbull sfuggito al controllo dei padroni. È accaduto a Bari vecchia, centro antico della città. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata al policlinico di Bari dove i medici l’hanno medicata e dimessa.