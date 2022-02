‘Esplorare. Digitalizzazione e Innovazione per le malattie rare’: il webinar

ROMA – Esistono circa 7.000 patologie rare, la maggior parte delle quali di origine genetica. Il processo di digitalizzazione della medicina si sta consolidando sempre di più e può davvero segnare un salto di qualità nella gestione dei pazienti. Di questo e delle nuove frontiere della telemedicina e dei modelli di assistenza domiciliare integrata si parla in occasione del webinar ‘Esplorare. Digitalizzazione e innovazione per le malattie rare’, oggi 19 febbraio, online, a partire dalle ore 10.

L’iniziativa è patrocinata dalla Federazione italiana malattie rare (Uniamo), con il contributo non condizionante di Chiesi Global Rare Diseases Italia, e viene lanciata in vista della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra ogni anno il 28 febbraio per richiamare l’attenzione sui bisogni dei pazienti affetti da malattie rare.

