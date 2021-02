Tg Lazio, edizione del 19 febbraio 2021

RT LAZIO DA ZONA ‘GIALLA’, D’AMATO: VACCINO RUSSO È VALIDO

“L’indice di trasmissione RT del Lazio è a 0.95, tecnicamente i dati sono da zona gialla”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, anticipando di poche ore la decisione del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. “Le varianti circolano anche da noi, ma meno che in altre regioni” ha spiegato D’Amato, che ha poi sottolineato come il Lazio sia la prima regione per numero di vaccinati over 80: oltre 63mila. Intanto l’Istituto Spallanzani ha condotto uno studio sul vaccino russo Sputnik confermandone la validità. “Vogliamo avere vaccini sicuri e disponibili in grandi quantitativi” ha sottolineato D’Amato.

SCRICCHIOLA MAGGIORANZA RAGGI, OK A BILANCIO CON SOLI 23 VOTI

E’ stato necessario convocare due volte l’Aula Giulio Cesare per abbassare la soglia e poter approvare, con soli 23 voti, il bilancio di previsione per il 2021-2023. “E’ la prima volta nella storia che accade, ormai la maggioranza non c’è più” ha sottolineato il capogruppo del Partito democratico, Giulio Pelonzi. Nella stessa seduta la presidente della commissione Politiche sociali, Agnese Catini, ha annunciato la decisione di lasciare il Movimento Cinque Stelle per aderire, stando nel gruppo misto, al movimento politico Revoluzione fondato da Monica Lozzi.

ROMA, VIA BIXIO ALL’ESQUILINO PEDONALE DOPO 15 ANNI TENTATIVI

E’ partita questa mattina la pedonalizzazione di via Bixio all’Esquilino, nel tratto che divide l’ingresso della scuola Di Donato dalle mura dell’istituto Galilei. La chiusura al traffico per il momento è solo temporanea, durerà fino al 31 dicembre, ma l’obiettivo è arrivare a una delibera di Giunta comunale entro quella data per rendere l’intervento definitivo. “Ci sono voluti 15 anni di battaglie- ha commentato la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi- E’ un progetto voluto dai genitori della scuola dopo l’incidente che causò la morte di uno studente”. Tra pochi giorni sarà rifatto il manto stradale, in attesa di un intervento di maggior pregio sugli arredi.

IL LAZIO SU MARTE, COSTRUITO A FRASCATI MICRORIFLETTORE PERSEVERANCE

C’è anche un pezzo di Lazio sul pianeta Marte. E’ stato infatti realizzato nei laboratori dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati il microriflettore del Rover Perseverance, che sta cercando tracce di vita nel cratere Jazero, formato da un asteroide e sede di un antichissimo lago sul pianeta. Si tratta di uno strumento che servirà a fotografare e raccogliere i dati riferiti al suolo di Marte per capire se ci sono mai state prove di vita organica. Nel Lazio sono circa 250 le aziende attive nel settore aerospaziale, con 23.500 addetti e un fatturato annuo di oltre cinque miliardi.