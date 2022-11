Quando una donna dice ‘niente’: il video ironico di Valeria Angione

ROMA – Quando una donna ti risponde ‘niente’ vuole dire veramente questo? In aiuto degli uomini arriva un tutorial semplice per capire quando allarmarsi alla parola che tutti si sono sentiti dire almeno una volta nella vita (o anche più volte in un giorno).

Il video ironico che sta spopolando sul web è della star dei social Valeria Angione che con il suo piglio ironico e accattivante spiega: “Uomini gli ‘niente’ non sono tutti uguali, dipende tutto dall’intonazione“. E così aiutata da un grafico in cui i vari niente sono colorati in base alla loro ‘pericolosità‘, l’attrice partenopea da 800.000 followers prosegue: “Nel primo niente è allarme verde non è successo niente per davvero. Siete salvi, forse siamo solo stressate dalla vita in generale. Allarme giallo: qualcosa è successo ma non siete voi il problema, stateci vicino e non ignorate il campanello d’allarme”.

E poi inizia la parte più interessante, l’allarme rosso: “Il problema siete voi: cari miei, mo so’ cazzi vostri. Iniziate a pensare cosa avete fatto nell’ultima settimana e dal giorno in cui vi siete conosciuti”, dice Angione. L’ultimo niente è il più letale: allarme nero. “Il problema siete voi, gli altri, tutti. Allontanatevi, qualsiasi cosa potrrà essere usato contro di voi”.

