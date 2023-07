Strage di via D’Amelio. Meloni a Palermo per le iniziative ufficiali, in forse la fiaccolata

ROMA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani sarà a Palermo in occasione delle iniziative in ricordo della strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992. Alle 8:45 Meloni deporrà una corona d’alloro sulla lapide posta in ricordo dei caduti all’interno dell’ufficio Scorte della polizia, all’interno della caserma ‘Lungaro’. Con la premier ci saranno anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della polizia Vittorio Pisani.

Meloni non dovrebbe invece essere presente in serata alla fiaccolata organizzata come da tradizione dalla destra. “Motivi di ordine pubblico” trapela da palazzo Chigi. Il timore è quello di contestazioni a seguito della presa di posizione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul concorso esterno in associazione mafiosa.