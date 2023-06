Loiacono (Adicu): “Con il rialzo dei tassi e dei prezzi il ceto medio è in sofferenza”

ROMA – In pochi mesi ha raccolto 30mila soci e aperto 90 sedi in tutta Italia. È Adicu, la nuova associazione che si occupa della tutela dei cittadini e dei consumatori. L’agenzia Dire ha intervistato la segretaria nazionale, l’avvocata Dalila Loiacono.

Avvocata Loiacono, siete nati da poco tempo, ma siete già molto combattivi per tutelare i cittadini che si trovano in difficoltà. Quali sono gli argomenti che trattate di più?

“Riteniamo che soprattutto in questo momento storico la tutela del consumatore sia fondamentale. Le difficoltà che i consumatori si trovano ad affrontare sono all’ordine del giorno e sono diventate quasi insormontabili. Uso questo termine perché le persone che ci troviamo giornalmente a ricevere e tutelare hanno le più disparate problematiche, tra cui gli esposti all’Antitrust. A tutt’oggi stanno arrivando tantissime segnalazioni, il consumatore non è tutelato e non è garantito- afferma Loiacono- e ha bisogno di essere protetto da queste situazioni che molto spesso da solo non è in grado di gestire. Il sovraindebitamento si sta espandendo a macchia d’olio, i tassi di interesse salgono e i prezzi hanno subito un incremento tale che oggi non è soltanto il meno abbiente a non farcela, ma anche il ceto medio borghese non riesce più a far fronte al caro prezzi. Ci troviamo così ad aiutare persone che non sono più in grado di pagare il mutuo o il finanziamento. Ci sono però delle leggi e degli strumenti che il consumatore ha a disposizione per potersi difendere da questa situazione, o quantomeno porre un rimedio che sia efficace. Noi ad esempio ci occupiamo anche delle cartelle di pagamento e le rottamazioni. Molto spesso il cittadino si trova a navigare su un sito di cui non ha contezza, tra Spid e prospetti informativi. Magari ci sono delle situazioni in cui il consumatore ha provveduto al pagamento, ma le amministrazioni non hanno dialogato tra loro e quel pagamento non risulta, facendo scattare le sanzioni”.

A proposito di bollette e conguagli, ci sono delle iniziative che state mettendo in atto?

“Assolutamente sì- conferma Loiacono- questo è uno dei nostri capisaldi a tutela del consumatore. Infatti, molto spesso si ricevono bollette che non riportano soltanto il consumo attuale, ma anche i conguagli e dunque i consumi non reali ma stimati. E allora il consumatore non è edotto della circostanza che i consumi che gli vengono addebitati non sono reali, ma stimati, e molto spesso sovrastimati. L’associazione dei consumatori ha il privilegio di avere strumenti stragiudiziali, come la conciliazione, che ci danno la possibilità di non subire le lungaggini processuali- conclude- ma di risolvere la problematica tempestivamente in maniera molto più efficace ed efficiente”.