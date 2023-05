Sciopero aerei del 19 maggio rinviato, Salvini ringrazia i sindacati

ROMA – Lo sciopero del trasporto aereo previsto per domani, venerdì 19 maggio, su tutto il territorio è stato rinviato. Il vicepremier e Ministro Matteo Salvini, durante il Question Time al Senato, ha ringraziato i sindacati per la decisione presa. Salvini aveva scritto una lettera ai segretari nazionali del trasporto aereo di Cgil, Cisl, Uil e Ugl sottolineando i gravi problemi derivati dall’emergenza in Emilia-Romagna.

