Harry e Meghan come Lady Diana: incidente sfiorato per i Sussex

ROMA – “Il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi”. È il portavoce di Harry e Meghan a rendere noto l’incidente sfiorato l’altra sera a New York. La coppia, insieme alla madre dell’ex attrice Doria, stava facendo ritorno a casa dopo aver presenziato ai Women of Vision Awards della Ms Foundation. Meghan era stata anche premiata nel corso della serata.

Il taxi che trasportava i tre – secondo la ricostruzione fatta – sarebbe stato inseguito per quasi due ore e durante l’inseguimento ci sarebbero state collisioni con altre auto e il coinvolgimento di pedoni, due ufficiali e altri conducenti. Una caccia alla coppia che rimanda alla dinamica dell’incidente in cui perse la vita Lady Diana il 31 agosto 1997. Harry e Meghan sarebbero usciti dal taxi “scossi e provati”.

VERSIONE SMENTITA

“Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati a destinazione e non ci sono stati feriti, arresti o collisioni”, ha fatto sapere la polizia di New York. Intervistato dalle tv d’oltreoceano, anche il tassista – Sukhcharn Singh – ha parlato di “una descrizione esagerata” dei fatti. L’uomo ha dichiarato di non essersi mai sentito in pericolo: “New York è la città più sicura dove stare. Ci sono agenti ad ogni angolo, ci sono stazioni di polizia, quindi non c’è ragione per avere paura”.

“È chiaro che la stampa, i paparazzi vogliono avere la foto giusta. Ma la sicurezza del pubblico deve sempre essere al primo posto“, ha detto il sindaco della Grande Mela Eric Adams, condannando come “irresponsabili” i paparazzi protagonisti dell’inseguimento. Da Londra, invece, non sono arrivati commenti.