F1, nasce il Gp di Miami: sarà inserito nel calendario del 2022

ROMA – “La Formula 1 è lieta di annunciare che il Gran Premio di Miami, all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida, si unirà al mondiale di F1 della Fia nel 2022 con un contratto di dieci anni. La data esatta della gara nel calendario del prossimo anno sarà definito in un secondo momento”. Lo comunica in una nota la Formula 1, spiegando che “il circuito sarà di 5,41 km, avrà 19 curve, 3 rettilinei e il potenziale per 3 zone DRS con una velocità massima stimata di 320 km orari”.

L’Hard Rock Stadium, sede dei Miami Dolphins, si troverà nel cuore del circuito. Miami sarà l’undicesima località in cui la Formula 1 ha corso negli Stati Uniti dall’inizio del campionato nel 1950. Da allora la Formula 1 ha corso a Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis e Circuit of the Americas ad Austin.

“Siamo entusiasti di annunciare- dichiara Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1- che la Formula 1 correrà a Miami a partire dal 2022. Lavoreremo a stretto contatto con la squadra dell’Hard Rock Stadium e la FIA per garantire che il circuito offra gare sensazionali. Non vediamo l’ora di portare il più grande spettacolo di corse del pianeta a Miami per la prima volta nella storia del nostro sport”.