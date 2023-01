Non solo Shakira, tutte le donne che hanno cantato il tradimento

(Foto Dolly Parton Wikipedia Commons – Eva Rinaldi)

ROMA – Continua a macinare ascolti La sessione #53 di Bizarrap, il brano in cui Shakira non le manda a dire all’ex Piqué. Lui colpevole di averla tradita con un’altra, Clara Chia Marti. Oggi la fortuna di quel pezzo che è primo nelle tendenze musicali di YouTube, con oltre 133 milioni di visualizzazioni.

E se Shakira trae ‘profitto’ dalla fine della storia con il padre dei suoi figli, bisogna dire che l’artista colombiana non è la prima a cantarle a un ex che ha preferito tradire prima che lasciare. Tanti i brani sull’infedeltà. Sul tema è Beyoncé a scrivere pezzi da dedicare a al marito Jay-Z, con il quale è riuscita a riappacificarsi dopo le ‘corna’.

BEYONCÉ – “HOLD UP” E “SORRY”

Queen Bey ha dedicato un intero album ai tradimenti di Jay-Z, “Lemonade”. Tra i brani “Hold up”, un inno alle donne che tengono la testa alta anche in momenti come questi. Gelosia, follia, consapevolezza che il fedifrago non avrà una compagna migliore di lei: questi gli elementi che si mescolano in una canzone diventata tra le più conosciute dell’era “Lemonade”.

In “Sorry”, invece, Beyoncé fa riferimento alla possibile amante, “Una certa Becky dai bei capelli”, e “rimpiange il giorno in cui ha indossato quell’anello”, ovvero la fede nuziale.

DOLLY PARTON – “JOLENE”

Dolly Parton si appella direttamente all’altra in “Jolene”. Il brano del 1974, hit mondiale, è una preghiera laica a non rubarle il marito “solo perché puoi”. L’ispirazione è arrivata da un’impiegata di banca che aveva realmente flirtato con il marito.

ALANIS MORISSETTE – “YOU OUGHTA KNOW”

Alanis Morissette vince un Grammy Award per la migliore canzone rock con la sua “You oughta know”. Il brano, uscito nel 1995, racconta di una relazione fallita e non risparmia un certo rancore verso un ex che non viene mai nominato se non con l’appellativo di “Mr. Duplicity”: un uomo dalla doppia faccia, scappato via senza averci pensato due volte. Secondo i più, il riferimento sarebbe all’attore Dave Coulier.

DESTINY’S CHILD – “SAY MY NAME”

Ancora Beyoncé, ma questa volta con le Destiny’s Child. In “Say my name” il gruppo affronta un sospetto tradimento e racconta di come l’uomo in questione non si comporti più come una volta da qualche tempo.

TAYLOR SWIFT – “BETTER THAN REVENGE”

A cantare il tradimento è anche Taylor Swift in “Better than revenge”. La cantautrice dei record elenca tutte le cose che, in realtà, non sono vere di quella donna che ha portato via il ragazzo “più velocemente di quanto tu possa dire sabotaggio”. “Lei non è una santa e non è quello che pensi”, canta Taylor che alla fine si convince: “Potrai anche averlo, ma alla fine avrò io l’ultima parola”.

CARDI B – “TRHU YOUR PHONE”

Cardi B e Offset hanno sempre avuto una relazione turbolenta. Nel 2018, dopo un anno di matrimonio, cominciano a girare voci di infedeltà e la rapper, per sua natura, non si tira indietro dal cantarle al marito e collega. Scrive così “Thru your phone”, un brano infuocato che invita il marito anche “a telefonare alla mamma per farle sapere che ha cresciuto uno stronzo”.

SHAKIRA – “TE FELICITO”

L’anno scorso, Shakira aveva già lasciato intuire i comportamenti dell’ormai ex Piqué in “Te felicito”. Già allora giravano voci di una terza incomoda. Lui finisce tra quelli con “due facce” che la cantante non sopporta.

MILEY CYRUS – “FLOWERS”

Non parla di tradimento, ma è tra le revenge songs più virali degli ultimi giorni “Flowers” di Miley Cyrus, da venerdì scorso su tutte le piattaforme e primo estratto dal disco in uscita “Endless Summer Vacation”. La popstar lancia una dedica all’ex Liam Hemsworth, che perdona su tutti i fronti. Quello che conta per la cantante è l’amore per se stessa, la possibilità di riversarsi tutte quelle attenzioni che di solito si riservano al partner.

Il riferimento a Liam è già nel titolo. L’attore ha dedicato alla moglie le frasi della canzone di Bruno Mars, “When I was your man”. Una ballad in cui è vivo il rimpianto per non essersi comportato come avrebbe dovuto con la compagna. “Avrei dovuto comprarti dei fiori”, canta Mars. Nel ritornello, Miley assicura, invece, “Posso comprarmi da sola dei fiori”. Il singolo, inoltre, è uscito nel giorno del compleanno di Hemsworth.