Womad, il festival del mondo di Peter Gabriel arriva per la prima volta a Roma

Foto dal sito ufficiale di Womad

ROMA – Si apre la grande stagione romana estiva di eventi musicali e culturali. Ad aprirla è Womad – Il festival del mondo. La Capitale accoglie, per la prima volta, la più grande manifestazione di world music e nuove tendenze, fondata nel 1980 dal musicista Peter Gabriel e in programma dal 9 all’11 giugno.

Il 7 giugno ci sarà l’anteprima alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con il live di Carmen Consoli e della regina del fado portoghese Mariza. La cantantessa sarà, poi, anche la prima italiana a partecipare alla versione inglese di Womad, in programma il 29 giugno a Londra.

Nella tre giorni capitolina attiva dal 9 giugno, Womad sarà ospitato al villaggio globale creato per l’occasione a Villa Ada che farà da sfondo a concerti di artisti provenienti da tutto il mondo (ogni giorno dalle 16 e ognuno della durata di un’ora), poi workshop per adulti e bambini, laboratori di musica, arte, enogastronomia e altro (ogni giorno dalle 11 e fino alle 16). Ogni serata si chiuderà con un djset.

“Questo è un sogno che si realizza e speriamo ci possano essere tante edizioni di Womad a Roma”, si augura Valentino Saiola di Helikonia produzione Womad Roma.

La kermesse, da oltre 40 anni, riscuote grande successo in tutto il mondo e, nel tempo, è diventata luogo di sperimentazione e ricerca musicale. “Womad ha sempre mostrato la stupidità del razzismo”, sottolinea Peter Gabriel che ha messo in piedi il festival con l’intento di raccontare la ricchezza della diversità e l’importanza di ridurre la distanza tra popoli e favorire l’integrazione. Il tutto in nome della libertà espressiva.

LA LINE UP

E i nomi in calendario rientrano bene in questo profilo. Tra gli artisti sui due palcoscenici allestiti ci sono: Enzo Avitabile, Modena City Ramblers, Sean Kuti & Egypt 80, Duo Ruut, una super band formata da talenti del calibro di Rodrigo D’erasmo, Bob Angelini, Gabriele Lazzarotti e ospiti tra cui Meg, Willie Peyote e Giovanni Truppi, solo per citarne alcuni. La line up completa e il calendario degli eventi sono disponibili su www.womadroma.it.

I BIGLIETTI

Sul sito, oltre che su TicketOne, sono disponibili anche i biglietti per le singole giornate (35 euro) o gli abbonamenti per l’intero festival (80 euro). L’accesso è gratuito per bambini e over 65.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA MIGUEL GOTOR: FIERI DI OSPITARE WOMAD

“Abbiamo patrocinato e sostenuto questa manifestazione perché come Roma siamo fieri di ospitare un’iniziativa come questa che ha 40 anni di storia alle spalle e un messaggio di intgrazione e tolleranza che passa attraverso la musica e le arti“. Così Miguel Gotor, assessore alla Cultura alla presentazione di Womad Roma. “Su scala globale- continua l’assessore- si propone di promuovere la cultura della diversità servendosi della musica, dell’arte e della danza per affermare il valore di una società multiculturale e promuovere la solidarietà e l’inclusione contro ogni forma di discriminazione“.

Con questa missione, Womad “rientra perfettamente nello spirito con il quale ci stiamo impegnando per fare di Roma un crocevia di queste esperienze internazionali che si servono della cultura e della bellezza come grande manifesto e veicolo promozionale”.

Per Gotor è una grande soddisfazione anche il successo della Notte dei Musei dello scorso 13 maggio: “Si sono registrati 73mila visitatori che hanno utilizzato la notte per incontrare la bellezza e la straordinaria offerta museale di Roma. La nostra speranza è che i musei siano anche visitati di giorno e che quindi Roma possa fare della cultura e dell’arte un volano di crescita economica, civile e culturale. Womad di Peter Gabriel va in questa direzione“.

L’ASSESSORE AI GRANDI EVENTI ONORATO: VOGLIAMO INVESTIRE NELLA CULTURA E NEL DIVERTIMENTO

“In questo anno e mezzo c’e stata una fortissima ripresa nella citta degli eventi culturali e concertistici.

Nel 2022 Roma dopo 11 anni è tornata ad essere la prima città per biglietti venduti. Parliamo di oltre 2milioni di biglietti, 500mila in più di Milano e questo è avvenuto a pochi mesi di distanza da una pandemia drammatica che ha travolto in particolar modo i settori culturali e artistici”. Così Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda alla presentazione di Womad Roma.

E aggiunge: “Vogliamo dare un impulso molto forte al dna di questa città, questa è una città di accoglienza, integrazione e sostenibilità. Vogliamo investire nell’aggregazione, nella cultura, nell’arte e nel divertimento. Sono servizi e occasioni uniche per spingere le persone a venire a Roma una volta in più. Non ci accontentiamo di una città dove uno possa dire che una volta nella vita si debba vedere il Colosseo o San Pietro. Questa è la nostra fortuna e la nostra morte”.

Per Onorato è importante “investire in maniera scientifica nell’apparato culturale”. In questo senso, la gioia di ospitare Womad è grande: “Sono sicuro che sarà un’edizione magica perché Villa Ada è un posto magico e non uno qualunque. Un’iniziativa come questa che utilizza musica e arte che ci porta ad accogliere anche tanti target e veicola un messaggio pace, inclusione e sostenibilità ambientale”. E Onorato conclude: “Siamo super felici di ospitare un evento come questo e siamo sicuri che il cartellone di quest’estate batterà i numeri del 2022”.