A Bologna studenti universitari alla Caritas: “Affitti troppo elevati”

BOLOGNA – A Bologna studenti universitari alla Caritas perché non in grado di pagare gli affitti e di sostenere le spese per il loro mantenimento in città. Lo rivela dl direttore della Caritas Matteo Prosperini, durante la presentazione di una indagine sulla casa realizzata da Nomisma.



“Tanti studenti italiani, e anche stranieri, arrivano a Bologna per studiare ma si accorgono che la loro borsa di studio non è sufficiente per pagare l’affitto e nutrirsi“, racconta Prosperini. Così “vengono ai nostri punti di ascolto. Questo è un tema importante che va affrontato”.