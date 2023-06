Tg Cultura, edizione del 15 giugno 2023

AGLI UFFIZI IN MOSTRA LE RIVISTE E L’ARTE DI INIZIO NOVECENTO



Agli Uffizi rivive lo spirito di inizio Novecento in Italia attraverso le riviste e l’arte dell’epoca. Per la prima volta in una mostra viene descritto compiutamente il fervido dibattito intellettuale che animò i primi decenni del Secolo breve, esponendo le pagine delle pubblicazioni d’avanguardia che ne furono protagoniste: tra queste, ‘La Voce’ di Prezzolini, i fogli futuristi di Marinetti, i periodici d’ispirazione sociale di Gobetti e Gramsci. ‘Riviste. La cultura in Italia nel primo ‘900’, questo il titolo della mostra, espone dal 15 giugno al 17 settembre oltre 250 pezzi tra cui le edizioni originali delle riviste, libri, manifesti, caricature, copertine e una selezione di dipinti, disegni e sculture del tempo.

LA FESTA DELLA MUSICA TORNA CON 9.000 EVENTI GRATUITI



Due milioni e mezzo di persone riempiranno piazze e strade di 757 città, cantando e ballando sulle note dei quasi 45mila artisti che si esibiranno il prossimo 21 giugno per la Festa della Musica. Con un testimonial di eccezione come Enrico Rava, trombettista jazz, questa edizione 2023 è dedicata al tema Vivi la vita, allo stesso tempo augurio e monito rivolto a tutti, ma in particolare ai giovani, contro gli incidenti stradali. Legata a Bergamo e Brescia, capitali italiane della Cultura che ospiteranno gli eventi musicali il 21 e il 24 giugno, la Festa coinvolgerà tutto il Paese con novemila eventi gratuiti.

DAL 16 AL 18 GIUGNO LE GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA



Appassionati di storia o semplici curiosi, in famiglia o con la classe, tutti potranno scoprire la ricerca e il patrimonio archeologico il 16, 17 e 18 giugno con le Giornate europee dell’archeologia, organizzate in Italia dal ministero della Cultura. Un appuntamento con la storia che svelerà i segreti dei siti più noti, ma anche di quelli meno conosciuti. Si potrà scegliere tra una passeggiata lungo la Regina viarum dedicata alle figure storiche femminili dell’Appia antica e ai viaggiatori del grand tour, oppure andare alla scoperta dell’area archeologica delle Grotte di Catullo e del Museo di Sirmione, o ancora perdersi nell’area archeologica Nuraghe Nolza, dove le guide esperte racconteranno la vita del centro Sardegna durante l’età del Bronzo.

A STROMBOLI IL MAROSI FESTIVAL CON ‘VARIATIONS ON THE ROOFS’



Arriva la quinta edizione del ‘Marosi Festival’ sull’isola di Stromboli, alle Eolie, dal 21 al 25 giugno. Il tema dell’evento artistico di quest’anno – tra sound art, performance sui tetti e danza – sarà ‘Variations on the Roofs’, riprendendo la volontà di fare esibizioni sugli antichi tetti delle case di Stromboli. Nell’arco di cinque giorni a Stromboli saranno accolti oltre venti artisti provenienti dall’Italia e dal mondo.

Tra i tanti: i collettivi Munerude e Funa, il giapponese Hideki Umezawa e lo sloveno Juri Konjar, l’italo-tedesca Delfina De Lillo e l’americana Laurie Schwartz con Elisabetta Ventura.