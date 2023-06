Bce: “Inflazione troppo elevata, tassi aumentano dello 0,25%”

ROMA – “L’inflazione è diminuita ma dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato. Il Consiglio direttivo è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine. Ha pertanto deciso oggi di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce”. Lo comunica la Banca centrale europea.

Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4%, al 4,25% e al 3,50%, con effetto dal 21 giugno 2023.

Inoltre, la Bce lima le stime sul Pil: “Gli esperti – si legge nella nota – hanno rivisto lievemente al ribasso le proiezioni per l’espansione economica per quest’anno e il prossimo, indicando ora un tasso di crescita dello 0,9% nel 2023, dell’1,5% nel 2024 e dell’1,6% nel 2025”.

