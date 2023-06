Creati embrioni umani sintetici da cellule staminali, senza ovuli e spermatozoi

ROMA – Un gruppo di scienziati inglesi e americani ha creato embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali, senza l’utilizzo di ovuli o sperma. Lo ha reso noto la professoressa Magdalena Zernicka-Goetz, dell’Università di Cambridge e del California Institute of Technology, in occasione del meeting annuale dell’International Society for Stem Cell Research a Boston. È quanto si legge sull’edizione online del quotidiano britannico ‘The Guardian’.

“Possiamo creare modelli simili a embrioni umani- ha spiegato Zernicka-Goetz durante l’incontro- riprogrammando le cellule staminali embrionali”.

Secondo i ricercatori, questi embrioni modello, che assomigliano a quelli nelle prime fasi dello sviluppo umano, potrebbero fornire un aiuto fondamentale sull’impatto dei disturbi genetici e sulle cause biologiche degli aborti ricorrenti.

EMBRIONI SINTETICI, I PROBLEMI ETICI E MORALI

La scoperta solleva, tuttavia, seri problemi etici e legali, poiché gli embrioni cresciuti in laboratorio non rientrano nella legislazione vigente nel Regno Unito e nella maggior parte degli altri Paesi. In precedenza, il gruppo di ricerca della professoressa Zernicka-Goetz aveva ottenuto il primo embrione sintetico di topo con un cuore che batte. Gli embrioni umani sintetici, si legge sul Guardian, non hanno un cuore pulsante o l’inizio di un cervello, ma includono cellule che normalmente andrebbero a formare la placenta, il sacco vitellino e l’embrione stesso. Non vi è alcuna prospettiva a breve termine che questi embrioni vengano utilizzati clinicamente. Sarebbe illegale impiantarli nell’utero di un paziente e non è ancora chiaro se queste strutture abbiano il potenziale per continuare a maturare oltre le prime fasi di sviluppo.

I dettagli completi dell’ultimo lavoro, del laboratorio Cambridge-Caltech, devono ancora essere pubblicati su una rivista. Parlando durante la conferenza di Boston, la professoressa Magdalena Zernicka-Goetz ha però descritto la coltivazione degli embrioni a uno stadio appena superiore all’equivalente di 14 giorni di sviluppo per un embrione naturale.