Potenza, molestie sessuali su ex alunno minorenne: in manette un prof già condannato nel 2019

POTENZA – Aveva già due condanne per lo stesso reato l’ex professore residente a Bari arrestato oggi dai carabinieri per violenza sessuale ed estorsione aggravata nei confronti di un ex alunno minorenne in una scuola del Potentino. Almeno altri due episodi si sarebbero verificati in provincia di Bergamo nel 2006 e nel 2009 per i quali, nel 2013 e nel 2014, l’insegnante è stato condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per violenza sessuale continuata su minori a un anno e quattro mesi e a un anno e sei mesi di reclusione, con l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in strutture frequentate da minori.



Le condanne sono diventate definitive nell’ottobre 2019. Le molestie nei confronti del giovane potentino, secondo la Procura che ha condotto le indagini, sarebbero cominciate a partire dal 2016, quando l’uomo, 52enne, era supplente di diritto in un istituto superiore della provincia di Potenza. Dopo avere invitato l’ex alunno a casa per aiutarlo nello studio, lo avrebbe toccato nelle parti intime e chiesto la sua biancheria. A quell’episodio è seguita, via Whatsapp, la richiesta di foto intime e a sfondo sessuale con il ricatto di divulgare quanto in suo possesso.

Nel 2020 l’uomo ha cominciato anche ad estorcere denaro al giovane, che gli ha corrisposto fino a 3.660 euro. Nello stesso istituto un altro alunno, poco più che maggiorenne, è stato vittima delle molestie del professore, il quale è stato subito denunciato. Le indagini proseguono al fine di accertare eventuali responsabilità penali nelle condotte di chi, avendo il dovere di sospenderlo o licenziarlo in via definitiva, gli ha consentito di reiterare la commissione di reati grazie alla sua attività di insegnante sino al 2021, nonché per verificare se tra il 2015 ed il 2020 possa aver commesso gli stessi gravi reati nei confronti di altri suoi alunni. L’arrestato ora si trova nel carcere di Matera.