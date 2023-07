Margot Robbie bellezza mediocre: scoppia il caso sui social

ROMA – Una bellezza al di sotto della media. Così è stata definita Margot Robbie, che proprio in questi giorni è impegnata sui vari red carpet per la promozione del film ‘Barbie’, in uscita il 20 luglio. L’attrice è stata definita ‘mid, ossia ‘mediocre’. E sui social si è aperta una ‘guerra’.

LEGGI ANCHE: Il Vietnam blocca ‘Barbie’: “È filocinese, ci offende”

LEGGI ANCHE: Social impazziti per ‘Barbie’, con Ken che esiste solo grazie a lei: nel main trailer l’arresto dei due

LA BELLEZZA DI MARGOT ROBBIE

Una foto di Margot Robbie senza trucco, risalente al 2020, è tornata virale nelle ultime ore. Lo scatto è un fermo immagine di un video in cui l’attrice chiedeva di aiutare la sua terra, l’Australia, dopo gli incendi che l’avevano devastata. Nel filmato Margot Robbie si presentava con un make up sobrio, molto differente dal trucco con cui siamo abituati a vederla al cinema o sui red carpet. Tuttavia, qualcuno ha affermato che senza trucco l’attrice sia una bellezza ‘mid’, cioè inferiore alla media. Così su Twitter è scoppiata la polemica, con migliaia di utenti che hanno preso le parti dell’attrice definendola, al contrario, una bellezza top. Anche in versione acqua e sapone.