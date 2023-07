Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 14 luglio 2023

INGV ED ESA PER DIFESA RADIOCOMUNICAZIONI DA MINACCE METEO

Monitorare la ionosfera in tempo reale per mitigare l’effetto delle perturbazioni di origine solare che minacciano il funzionamento dei sistemi di radionavigazione satellitari globali e le comunicazioni nella banda HF: questo l’obiettivo di sei nuovi prodotti messi a punto da un team di ricercatori e tecnologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e appena implementati nel portale dell’Agenzia Spaziale Europea. L’implementazione rientra nel grande progetto dell’Esa ‘Space Weather Service Network Development and pre operation’ che riunisce l’attività di 52 gruppi di ricerca provenienti da 17 Paesi. Lo Space Weather tratta i problemi conseguenti alle perturbazioni dell’ambiente circumterrestre, dove l’uomo dispiega sistemi tecnologici complessi, dal cui funzionamento la società contemporanea è sempre più dipendente, spiegano dall’Ingv. Il lavoro di implementazione dei prodotti è stato condotto interamente dall’istituto nel Dipartimento Ambiente, grazie al contributo dei ricercatori e dei tecnologi che studiano la fisica della ionosfera e la radiopropagazione. Sono stati sviluppati sofisticati modelli matematici in grado di fornire anche delle elaborazioni grafiche.

IL GIAPPONE PREPARA LA LEGGE PER LA ‘DIFESA INFORMATICA ATTIVA’

Il governo giapponese è al lavoro su una proposta di legge, da presentare in Parlamento nel corso della prossima sessione ordinaria, che fornisca all’esecutivo strumenti per esercitare la cosiddetta ‘difesa informatica attiva’, ovvero tutte quelle operazioni di sorveglianza e rilevamento di segnali di possibili attacchi informatici, con la possibilità di approntare contromisure proattive in tempo reale. Scopo del tavolo di lavoro promosso dal governo è quello di “garantire una coerenza giuridica e un bilanciamento tra difesa e rispetto del segreto della comunicazione garantito dalla Costituzione”, in linea con la nuova Strategia di sicurezza nazionale rivista nel dicembre 2022, secondo cui “il governo si impegna a fornire alle autorità di vigilanza e di difesa gli strumenti necessari anche a penetrare e neutralizzare in anticipo possibili minacce informatiche ai danni di strutture pubbliche o private giapponesi”.

IL GARANTE DELLA PRIVACY INCALZA PORNHUB: DITE SE PROFILATE GLI UTENTI

Dopo il reclamo di un utente il Garante per la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni a MG Freesites Ltd, la società cipriota che gestisce il sito Pornhub, riguardo alla versione italiana del sito. Diversi i profili sui quali il Garante Privacy intende fare luce. La società dovrà chiarire se effettua trattamenti di profilazione degli utenti e, in tal caso, con quali modalità e finalità per quanto riguarda l’uso di cookie e altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici, la società dovrà indicare la base giuridica del trattamento (sia per gli utenti che abbiano creato un account sulla piattaforma sia per quelli non autenticati), la tipologia e la natura dei dati eventualmente raccolti, nonché le modalità tecniche per raccogliere il consenso e quale informativa sia stata resa agli utenti. MG Freesites dovrà inoltre chiarire al Garante Privacy se i dati raccolti siano comunicati a terzi, precisando gli eventuali destinatari e chiarendo se tale circostanza sia stata preventivamente resa nota agli utenti. L’Autorità ha infine chiesto quali misure siano state adottate per verificare l’età anagrafica degli utenti e per consentire agli utenti l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali. La società ha 20 giorni per rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali.

A FIRENZE ‘FIRST PLAYABLE’, IL MONDO DEL VIDEOGAMES FA BUSINESS

‘Terrorbane’ è il miglior videogioco italiano del 2023. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, organizzata durante il ‘First Playable’, il principale evento sul game business arrivato alla quinta edizione, che si è svolto a Firenze. Premi a parte, la due giorni è stata un’occasione di incontro per un comparto che vale 2,2 miliardi, che conta 14,2 milioni di videogiocatori e ha un fatturato in crescita del 30% e un numero di addetti nelle impre salito del 50%. L’appuntamento lo ha firmato Iidea, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e vi hanno partecipato 45 publisher e investitori provenienti da 12 Paesi. Le aziende o i liberi professionisti accreditati all’evento per presentare i propri videogames agli investitori sono stati oltre 180 per più di 500 operatori, di cui 400 sviluppatori. I dati del comparto “sono molto positivi e ci rendono fiduciosi sul fatto che potremo crescere ancora nel futuro”, ha sottolineato al termine dell’evento la dg di Iidea, Thalita Malagò.