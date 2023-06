VIDEO | Funerali Berlusconi, bandiere del Milan in piazza Duomo e il coro “c’è solo un presidente”

di Mario Piccirillo e Michele Bollino

ROMA – “Un presidente, c’è solo un presidente”. Sono circa 500, a intonare il coro declinato ancora al presente. In Piazza Duomo a Milano sventolano centinaia di bandiere del Milan. Dentro si sta celebrando il funerale di Silvio Berlusconi. Ieri ad Arcore i tifosi della curva rossonera si erano mossi in un corteo silenzioso, concluso con la deposizione di alcune rose di fronte al cancello di Villa San Martino. Sono tanti i rappresentanti del mondo del calcio a Milano per dare l’ultimo saluto a Berlusconi. C’è il presidente dell’Inter Steven Zhang e l’amministratore del club nerazzurro Giuseppe Marotta. Con loro anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il presidente della Lazio Claudio Lotito. E poi l’ex allenatore del Milan “stellare” Arrigo Sacchi, l’ex direttore generale rossonero Ariedo Braida e Franco Baresi: “Oggi è il giorno del silenzio”, dice a bassa voce. In Duomo anche anche una delegazione di giocatori del Monza.