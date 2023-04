Sinner vince il derby di Monte Carlo con Musetti e vola in semifinale

ROMA – Troppo Sinner per Musetti. Troppa solidità, troppa sostanza: geometrie, palla pesante, vincenti. Sinner vince il derby italiano di Monte Carlo e vola in semifinale, dove lo aspetta Holger Rune. L’altoatesino, numero 8 al mondo e terzo nella Race 2023, si conferma implacabile in questo momento della stagione, anche per il talento (incostante) di Musetti: 6-2 6-2 il risultato finale. Primo set senza storia, con Sinner avanti subito 4-0 e l’avversario, reduce dalla vittoria su Djokovic, ad inseguire cercando di rimontare i break. Chiusa la prima partita in 40 minuti, nella seconda Musetti non riesce ad imporre le variazioni di ritmo che servirebbero a scalfire le martellate del dirimpettaio: un altro break al terzo game, quello fatale al sesto e strada in discesa verso la semifinale.

