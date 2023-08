Orrore in provincia di Bolzano, uccisa a coltellate a 21 anni: arrestato l’ex

ROMA – Il suo cadavere, accoltellato, è stato rivenuto all’interno dell’appartamento del suo ex fidanzato. E’ finita così, a soli 21 anni, la vita di Celine Frei Matzohl, originaria di Corces in Val Venosta. L’ex, un uomo di origini turche, è stato arrestato.

Il femminicidio è avvenuto a Silandro, in provincia di Bolzano. A dare l’allarme sono stati i genitori della ragazza, non vedendola rincasare. L’assassino, in un primo momento, era scomparso: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato mentre cercava di scappare in Austria.