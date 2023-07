Tg Cultura, edizione del 13 luglio 2023

UFFIZI, DAL QUATTROCENTO AI FUMETTI: INAUGURATE 12 NUOVE SALE



Seicento anni di storia dell’arte riassunti in 12 sale inaugurate alla Galleria degli Uffizi e dedicate agli autoritratti e ritratti di artisti, dal Quattrocento al Ventunesimo secolo, video artisti e fumettisti inclusi. Il nuovo allestimento, al primo piano della Galleria, è organizzato con criterio cronologico dal più antico ritratto, quello quattrocentesco dei pittori Gaddo, Agnolo e Taddeo Gaddi, fino all’ultima sala, dove troviamo Michelangelo Pistoletto e Ai Weiwei. Unico caso tra i grandi musei internazionali, gli Uffizi ospitano anche una sezione dedicata agli artisti del fumetto grazie al progetto del ministero della Cultura Fumetti nei musei e alla collaborazione con Lucca Comics & Games.



A ROMA IL FESTIVAL MULTIDISCIPLINARE ‘SEMPRE PIÙ FUORI’



Dodici giorni, dal 14 al 25 luglio, e un fitto programma di appuntamenti che spaziano tra teatro, musica, danza, cinema, letteratura, arte, fotografia. Torna a Roma il festival multidisciplinare Sempre più Fuori e, per la sua terza edizione, arriva al Goethe-Institut e all’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, solitamente aperta al pubblico in eccezionali occasioni. Fuori dalle rigide divisioni tra i generi dello spettacolo, fuori dalla rete e da schermi e dispositivi digitali – come sottolinea il titolo – Sempre più Fuori parte da evergreen contemporanei come lo spettacolo MDLSX di Motus per arrivare a Am I Censored Enough?, la mostra fotografica sulla censura del corpo femminile sui social di Irene Tomio. Ad aprire la kermesse sarà un incontro con lo scrittore Nicola Lagioia.



DA ROMA A POMPEI IN TRENO, ARRIVA NUOVO FRECCIAROSSA DIRETTO



Roma e gli Scavi di Pompei sono ora più vicini. Parte domenica 16 luglio dalla stazione Termini il nuovo collegamento diretto in Frecciarossa, nato dalla collaborazione tra il ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato. La linea senza cambi tra la Capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà effettuata ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei da Roma in un’ora e 47 minuti e di tornare, la sera, in due ore e un quarto. Già durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia dell’antica Pompei attraverso una clip che sarà trasmessa sui monitor di bordo. “È una bella iniziativa che coniuga tradizione e modernità” ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano.



GIORNATA PRO LOCO DA RECORD CON OLTRE 1.000 EVENTI



Sono stati 1.008 gli eventi organizzati in tutta Italia. La quinta edizione della ‘Giornata nazionale delle Pro Loco’ ha segnato un nuovo primato. Dalle prime ore del giorno a tarda sera, le Pro Loco hanno emozionato l’Italia accendendo località e piazze. In campo attività di vario genere, dalle piccole iniziative simboliche alle grandi manifestazioni. Una giornata scandita da rievocazioni storiche, mostre fotografiche, visite guidate, passeggiate, escursioni, sagre, itinerari gastronomici e testimonianze d’arte. Numerose, poi, le iniziative dedicate alla raccolta fondi per le Pro Loco dell’Emilia-Romagna. “E’ stata una grande festa- ha raccontato il presidente Unpli, Antonino La Spina- Il grande valore delle Pro Loco portato nelle piazze d’Italia con numeri straordinari di partecipazione e più di 90mila volontari. Ecco questo è il nostro mondo”.