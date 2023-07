Migranti, tra gli sbarcati a Reggio Calabria anche il cadavere di un bimbo

REGGIO CALABRIA – C’è anche il cadavere di un bambino di 4 anni tra i 550 sbarcati, oggi, a Reggio Calabria dalla nave Dattilo della guardia costiera. Secondo quanto appreso da fonti della Prefettura, il bimbo è di nazionalità subsahariana, presumibilmente Nigeriana, recuperato a largo di Lampedusa, in seguito a un naufragio di una imbarcazione. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e della magistratura. Il gruppo di migranti sbarcati oggi sono provenienti da Lampedusa e in parte soccorsi in mare.

