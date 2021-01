Governo, il costituzionalista Cheli: “Ora Conte deve passare per il Parlamento”

ROMA – E ora cosa succede? “Prioritario e’ il passaggio in Parlamento”, spiega il professore Enzo Cheli, costituzionalista, gia’ presidente dell’Agcom.

“Non siamo di fronte, infatti, a dimissioni volontarie a titolo personale, per cui potrebbe bastare anche il solo interim. Le dimissioni segnano un fatto politico e cioe’ la sfiducia di una componente politica. Ora il presidente del consiglio dovrebbe, per prima cosa, salire al Quirinale, ma questo passaggio si puo’ assumere che lo abbia gia’ effettuato, nell’incontro di oggi. Deve quindi andare in Parlamento, per spiegare cosa e’ successo. Se si ripresenta per chiedere la fiducia, con due nuovi ministri, tenta la prova delle Camere subito”.

Altrimenti, aggiunge il professor Cheli, “informa il Parlamento della volonta’ di dimettersi, sale al Colle per rassegnare le dimissioni e poi, una volta reincaricato, tenta la soluzione alla crisi nelle consultazioni coi partiti. In ogni caso, dopo le comunicazioni di Renzi oggi, il presidente Conte deve passare per il Parlamento“.