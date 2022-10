Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 12 ottobre 2022

VOLO 5 KM DRONE ANTI-BLACKOUT HERA, UNICO IN ITALIA

Per la prima volta in Italia un drone ha volato fino a cinque chilometri di distanza dal pilota, per un sorvolo Bvlos (Beyond Visual Line Of Sight) con lo scopo di ispezionare il buon funzionamento delle linee elettriche della città di Modena. Un’operazione mirata a evitare interruzioni di corrente. Il volo sperimentale, fa sapere la società multiservizi Hera, può aprire a operazioni in ampie zone con tipologie simili, per ispezionare con i droni oltre 1.500 chilometri di linee elettriche in media tensione su terreni che vanno dalla pianura alla montagna. La modalità di volo adottata, in particolare, prevede generalmente una quota di 40-50 metri dal suolo rispettando i criteri di sicurezza sia per la popolazione sorvolata sia per gli altri aeromobili. “Ed è sempre garantito- assicura Hera- il completo rispetto delle condizioni di privacy”.

TERREMOTI, CON TIM IN VENETO 120 NUOVI SENSORI MONITORAGGIO

L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e TIM hanno siglato un accordo per installare 120 nuovi accelerometri presso le centrali di telecomunicazioni. I nuovi sensori entreranno a far parte di una più ampia rete ad alta densità costituita da oltre 300 punti di misura su tutto Veneto per il monitoraggio del rischio sismico. Secondo Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di TIM, “La capillarità e la peculiarità delle centrali sul territorio darà un valore aggiunto nell’attività di misurazione degli impatti in caso di terremoto, oltre che fornire un supporto nell’orientamento degli interventi necessari per la prevenzione”. Attualmente il sistema acquisizione dati dell’OGS è già attivo. Ha effettuato le prime registrazioni in occasione del terremoto magnitudo 5.7 in Bosnia ed Erzegovina del 22 aprile 2022, percepito in diverse località del Veneto.

SOLDINI FULL ELECTRIC, TEST SU TRIMARANO MASERATI MULTI70

La Maserati Multi70 di Giovanni Soldini torna in acqua dopo una serie di importanti interventi di riparazione dei danni provocati dalla tromba d’aria dello scorso 18 agosto in Toscana e Liguria. E con a bordo una prima versione del sistema elettrico che, una volta perfezionato, garantirà all’apparecchiatura di bordo l’autosufficienza energetica. Gli ingegneri del Maserati Innovation Lab stanno lavorando per migliorare la capacità di produrre e immagazzinare energia, e sostenere il consumo dell’imbarcazione tramite i pannelli solari anche in condizione di maltempo prolungato. Servono il 2.5 Kilowatt ogni giorno. “L’obiettivo- ha dichiarato Soldini- è arrivare alla primavera del 2023 con un sistema affidabile al 100% che ci possa portare in giro per il mondo”.

STORIA E FUTURO, LA SFIDA TECNOLOGICA DELL’ELICOTTERO

La storia dell’elicottero, una vera e propria odissea iniziata l’8 ottobre di 92 anni fa con il primo volo da Ciampino grazie al genio di Corradino D’Ascanio, è ancora oggi spalancata sul futuro e ricca di sfide tecnologiche. “Nei prossimi decenni l’elicottero avrà ancora un ruolo centrale nel volo verticale- ha spiegato Paul De Jonge, VP Helicopter Marketing di Leonardo- sarà più connesso, più digitale, più autonomo, ancora più sostenibile e sicuro. Rimangono dei limiti nella velocità, nella quota e nel raggio d’azione, ma emergono tecnologie rivoluzionarie che sono in grado di superarli mantenendo i benefici storici del volo verticale”. “La possibilità di decollare e atterrare verticalmente e il volo stazionario restano caratteristiche uniche, che gli consentono di svolgere molteplici compiti che non è possibile assicurare con alcun altro mezzo aereo o di superficie”. Abituati a vederlo come mezzo di soccorso e nella funzione civile e sociale che lo rende ‘amico’ dei cieli non va dimenticata l’attenzione che il mondo militare ha sempre avuto per le sue performance capaci di farlo intervenire in aree impervie. Va infatti ricordato che il suo primo impiego fu nella guerra di Corea.

