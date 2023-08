Salario minimo, Salvini: “Più apro cantieri, più non ce ne sarà bisogno”

ROMA – “Sto lavorando giorno e notte per aprire cantieri. Siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni quindi conto che non ci siano salari minimi. Conto che ci siano salari buoni e lavori buoni. Più apro cantieri più ci saranno salari dignitosi per gli italiani”. Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini durante un punto stampa al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta.



