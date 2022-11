I Pinguini Tattici Nucleari annunciano nuove date negli stadi: le info

ROMA – Dopo un fulmineo tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 luglio 2023 a San Siro e del 23 luglio all’Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro primo tour negli stadi.

dieci le tappe che consacrano il percorso dei sei ragazzi non solo come band, ma come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza: una squadra che è riuscita a conquistare spazi sempre più grandi nel cuore delle persone e delle città, e che è pronta a giocare il suo campionato.

Il tour partirà dal parco San Giuliano Mestre (Ve), per un grande evento in collaborazione con la città di Venezia. I concerti proseguiranno con due date a Milano, la prima sold out e il raddoppio del 12 luglio. In calendario anche lo stadio Artemio Franchi di Firenze (15 luglio), lo stadio Olimpico di Torino (19 luglio) e le due date di Roma (quella sold out e il raddoppio del 24 luglio). Il tour si concluderà con lo stadio San Nicola di Bari (27 luglio), lo stadio San Filippo di Messina (30 luglio) e l’Olbia Red Valley Festival (13 agosto).

I BIGLIETTI

Le prevendite sono già attive sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Le prevendite di Venezia apriranno alle ore 18.11 di oggi.

